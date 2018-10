Götter, Hirten und Piraten - und jede Menge Spaß

Mittwoch, 26. September 2018 19:18 Von Christine Gehringer

Die "Odyssee" ist zu Ende: Letzte Episode des Kinder-Langzeit-Projekts im Festspielhaus Baden-Baden



(Foto: Stephanie Schweigert)

"Ich will mehr Geld und auch 'ne Frau, und ich benehm' mich dabei wie 'ne Sau!" - Wie bitte?

Solche deftigen Verse kommen heraus, wenn man Kinder eine Oper machen lässt. Im Festspielhaus Baden-Baden war jetzt der Abschluss eines Langzeit-Projektes zu erleben: Homers "Odyssee" als großes Bühnenabenteuer - so, wie Kinder es sehen. Denn die Texte und auch die musikalischen Einfälle stammen von den Schülern verschiedener Grundschulklassen; die betreuenden Pädagogen gaben lediglich Hilfestellungen und brachten das Ganze anschließend in eine bühnentaugliche Form (Lesen Sie dazu auch den Bericht vom 11.09.18.)