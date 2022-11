Brahms im Kontext seiner Zeit

Mittwoch, 23. November 2022 17:45 Von Christine Gehringer

Matinee im Alten Ratssaal Baden-Baden widmete sich Johannes Brahms und seinen Freunden



Matinee im Alten Ratssaal Baden-Baden: Unter anderem war Musik vom Brahms-Schüler Gustav Jenner zu hören; er schrieb Werke für Vokalquartett (Foto: Gehringer)

„Johannes Brahms und seine Freunde“ - solche Konzertprogramme sind spannend in vielerlei Hinsicht: Man lernt manchen vergessenen Zeitgenossen kennen, und vor allem: Man erlebt den Komponisten im Kontext seiner Zeit.

Eine von der Draheim-Stiftung verantwortete Matinee in der Reihe „Musik in (Baden-) Baden" im Alten Ratssaal stellte den Hörern Raritäten vor, beispielsweise von Albert Dietrich oder Elisabeth von Herzogenberg, und beleuchtete zudem die Verbindung zwischen Brahms und dem Dichter Klaus Groth.