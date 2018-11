Wie mit einer einzigen Stimme

Freitag, 02. November 2018 16:59 Von Christine Gehringer

Klangschönheit und perfektes Zusammenspiel: Das Trio Isimsiz im Ettlinger Schloss



(Foto: PR/ Kaupo Kikkas)

"Isimsiz" ist türkisch und bedeutet "unbeschreiblich" - und wenn sich ein Kammerensemble so nennt, dann liegt die Messlatte entsprechend hoch. Wie auch immer: Das Trio Isimsiz, 2009 an der Guildhall School in London gegründet, hat in der Tat ein unbeschreiblich schönes Klangbild. Davon durften sich vor kurzem die Besucher der Ettlinger Schlosskonzerte überzeugen.

(Wer das Konzert nachhören möchte, der kann dies am 19. Dezember im SWR2 Abendkonzert ab 20.03 Uhr).