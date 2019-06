Geisterhafte Schauer-Romantik

Dienstag, 04. Juni 2019 16:44 Von Christine Gehringer

Benjamin Brittens Kammeroper "The Turn of th Screw" an der Karlsruhe Musikhochschule

(Foto: Tom Kohler)

Das Institut für Musiktheater an der Karlsruher Musikhochschule zeigt im Rahmen seiner Opernaufführungen immer wieder Gespür für das Besondere, für interessante Stoffe: in diesem Fall für die Kammeroper "The Turn of the Screw" von Benjamin Britten. Die Geschichte - nach einer Novelle von Henry James (1843-1916) - löst die Grenzen zwischen Realität und Einbildungskraft vollständig auf; die Geister längst verstorbener Personen auf dem Landsitz Bly - sie bestimmen das Geschehen, sie kontrollieren die handelnden Personen. Und Britten versteht es, mit meisterhaften Spannungsmomenten auch in der Musik buchstäblich die Schraube zu überdrehen.

Noch morgen, am 5. Juni, ist das Stück im Wolfgang-Rihm-Forum (19.30 Uhr) zu sehen.