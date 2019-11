Ohne Gott ist alles besser

Dienstag, 12. November 2019 12:00 Von Christine Gehringer

Anmerkungen zu Gounods Oper "Faust" am Staatstheater Karlsruhe



Margarethe (Diana Tugui) und Faust (Peter Sonn). Foto: Falk von Traubenberg

Um eines gleich vorweg zu nehmen: Die Oper „Faust“, die derzeit am Staatstheater in Karlsruhe läuft, muss man nicht unbedingt gesehen haben (eine Hör-Empfehlung kann man allerdings sehr wohl aussprechen). Doch unbedingt diskutieren sollte man die Frage, ob die Regie derart verfremdend in ein Bühnenwerk eingreifen darf …