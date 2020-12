Glocken verweisen auf das Geheimnis

Mittwoch, 09. Dezember 2020 15:24 Von Christine Gehringer

Advent in den Karlsruher Kirchen (II): Kantaten und Handglockenchor in der Evangelischen Stadtkirche



In der Evangelischen Stadtkirche musizierten Mariann Grießhaber, Lisa Wittig und Florian Hartmann, dazu Mitglieder der Camerata 2000 unter KMD Christian-Markus Raiser (Foto: Gehringer)

Es kommt nicht von ungefähr, dass Glockenklänge für die meisten Menschen "Himmelsklänge" sind - und deshalb sind sie auch untrennbar mit Weihnachten verbunden, mag es sich auch in vielen Fällen um kindlich-romantische Vorstellungen handeln , wie etwa dem Warten auf das Christkind mitsamt dem "Bescherungsglöckchen".

Zu einer solch sinnlichen Vorfreude lud die Evangelische Stadtkirche in ihrem musikalischen Gottesdienst zum zweiten Advent: Zu Gast war der Karlsruher Handglockenchor unter der Leitung von Sylvia Hellstern. In der abendlichen Andacht trugen später Kantaten von Dietrich Buxtehude zur Besinnung bei.