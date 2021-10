Facettenreiches Portrait einer großen Künstlerin

Samstag, 23. Oktober 2021 12:30 Von Christine Gehringer

Konzertreihe "Musik in (Baden-) Baden" ehrte Pauline Viardot-Garcia mit einer Matinee



Die Sängerinnen Miriam Alexandra und Regina Grönegreß gehörten zu den Künstlern der Matinee im Alten Ratsaal, außerdem gestalteten der Bassbariton Claus Temps und die Pianistinnen Heike Bleckmann und Ira Maria Wytoschynskyj den Konzertvormittag in Baden-Baden. (Foto: Gehringer)

In der vergangenen Woche widmete sich die Stadt Baden-Baden verstärkt ihrer großen ehemaligen Mitbürgerin Pauline Viardot, die zwischen 1863 und 1870 in der Kurstadt lebte und deren Künstlerfreundschaften Baden-Badens Ruf als „Sommerhauptstadt Europas“ maßgeblich begründeten.

Eine Matinee im Alten Ratssaal stellte die außergewöhnliche, vielseitig begabte Musikerin nun als Komponistin im Umfeld ihrer Freunde vor; ermöglicht wurde das Konzert durch die Stiftung „pro musica et musicis“ des Karlsruher Musikwissenschaftlers Joachim Draheim, von dem auch das Konzept stammte.