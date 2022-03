Edle Stimmkultur

Montag, 28. März 2022 17:33 Von Christine Gehringer

Das Ensemble Voces8 begeisterte in der Christuskirche Karlsruhe.

Das Maß aller Dinge in Sachen a-cappella-Vokalmusik sind die King‘ s Singers. An Stil und Repertoire dieser legendären Gruppe – von Renaissance-Madrigalen bis hin zu Pop-Arrangements - haben sich in den letzten Jahrzehnten viele orientiert; nach diesem Vorbild sind reine Männer-Ensembles wie zum Beispiel „Amarcord“ oder gemischte Formationen wie „Singer Pur“ aus Regensburg entstanden.

Seit einiger Zeit ragt besonders das britische Vokaloktett „Voces8“ aus dieser Vielfalt heraus. Kürzlich war die Gruppe in der ausverkauften Christuskirche mit Musik aus dem englischsprachigen Raum zu Gast und sorgte für einen Höhepunkt im Konzertkalender.

(Foto: PR)