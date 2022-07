Üppige Bilder, große Spielfreude

Montag, 04. Juli 2022 22:48 Von Christine Gehringer

Ettlinger Schlossfestspiele: Auch die B-Premiere von Bizets "Carmen" überzeugt



Ettlinger Schlossfestspiele: "Carmen" vor barocker Kulisse (Foto: Björn Hickmann)

Man braucht nicht immer die große Opernbühne. Vielmehr ist es eine Freude zu sehen, welche Energie von einem Ensemble ausgehen kann, das einerseits von jungen, jedoch erfahrenen Sängern, andererseits von den engagierten Bürgern einer Stadt getragen wird.

Zur Zeit erlebt man das bei den Ettlinger Schlossfestspielen in Bizets Oper „Carmen“. Intendantin Solveig Bauer, die hier Regie führt, braucht nur wenige Zutaten für ein rundum sinnliches Sommer-Vergnügen: Große, farbenfrohe Szenen, intensives Spiel, schöne Stimmen – den Rest besorgt die barocke Kulisse. Eine absolute Empfehlung! (Nächste Vorstellungen in am 5., 6., 9. und 10. Juli; weitere Informationen unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de).