Aufbruch in eine "neue Zeit"

Sonntag, 19. September 2021 20:38 Von Christine Gehringer

Staatstheater Karlsruhe: Saisonstart unter neuer Führung/ erste Spielzeit im Zeichen der Baumaßnahmen



Roter Teppich für das Publikum zur Eröffnung des neuen Entrées am Staatstheater Karlsruhe. Von links: Oberbürgermeister Frank Mentrup, Ursula Orth (Leiterin Vermögen & Bau Amt Karlsruhe), Ivica Fulir (Technischer Direktor), Intendant Ulrich Peters, Johannes Graf-Hauber (Geschäftsführender Direktor), Uta-Christine Deppermann (Künstlerische Betriebsdirektorin), Dagmar Menzenbach (Projektleitung Vermögen & Bau Amt Karlsruhe), Kunstministerin Theresia Bauer. (Foto: Staatstheater/ Arno Kohlem)

Ulrich Peters zitierte den „Rosenkavalier“: Ihm sei „die Ehre widerfahren“, das Haus in den nächsten drei Jahren künstlerisch leiten zu dürfen – und es ist eine Zeit, die hauptsächlich von Übergängen und Provisorien, von „Baustellen“ in vieler Hinsicht geprägt sein wird. Nach den Turbulenzen des vergangenen Jahres um den Führungsstil am Badischen Staatstheater steht die Arbeit nun im Zeichen des Reformprozesses; gleichzeitig sorgen von jetzt an die Baumaßnahmen für Herausforderungen im täglichen Spielbetrieb.

Sinnbildlich dafür steht das neue, ebenfalls provisorische Entrée auf dem Theatervorplatz, das im Übrigen eine Gastronomie beherbergt, die auch außerhalb der Theaterzeiten geöffnet hat. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup wünscht sich dies künftig als „Wohnzimmer der Stadt“.

Die einzelnen Sparten präsentierten sich am Theatertag mit zahlreichen Proben und Aufführungen (die Eröffnungsshow ist noch auf Youtube zu sehen); das Musiktheater startete am Sonntag mit einem Konzert des Opernchores in die neue Saison (Bericht folgt).