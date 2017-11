"Ein feste Burg": Musik zur Reformation in Karlsruhe

Dienstag, 07. November 2017 09:21 Von Christine Gehringer

Unfangreiche Programme in Konzert und Gottesdienst



Mitglieder des Oratorienchors und des Kammerchores musizieren unter der Leitung von Carsten Wiebusch in der Christuskirche Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

Bei den Karlsruher Meisterkonzerten nannte man das Programm den „Sountrack Luthers“: Mendelssohns „Reformationssinfonie“, komponiert zur 300-Jahr-Feier des Augsburger Bekenntnisses, mit ihren Anklängen an den Choral „Ein feste Burg“ ist unser Gott“. Tags darauf war die entsprechende Kantate von Johann Sebastian Bach zu hören - bei der Verabschiedung von Kirchenmusikdirektor Carsten Wiebusch, der mit seinem Ruf an die Frankfurter Musikhochschule auch seinen Dienst als Kantor an der Christuskirche beendete. In den vielfältigen Chören zeigte sich nochmals die großartige Arbeit, die der Kirchenmusiker in den vergangenen Jahren geleistet hat. Alles in allem: Ein facettenreiches Reformationsgedenken aus musikalischer Sicht.